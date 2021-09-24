Вологодские спасатели получили набор техники для тушения лесов

Фото: Правительство Вологодской области

Противопожарная служба Вологодской области получила 6 новых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ Фермер, а также вездеход "Вея" и пожарную технику. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Технику направят на дооснащение действующей базы по тушению торфяных пожаров в областной столице, а также оснащение новой базы в Череповце. Кроме того, планируется создание 5 межрайонных пунктов в Устюженском, Кирилловском, Сокольском, Тотемском, Великоустюгском районах.

Лесным пожарным передали 16 плавающих и 27 высоконапорных мотопомп, 9 надувных емкостей, 313 ранцевых огнетушителей, 2 палатки и 7 бензогенераторов. А также квадрокоптер со встроенным тепловизором для обнаружения возгораний.

"Фермер" оснащен емкостью объемом 500 литров, пожарной мотопомпой, комплектом рукавов и пожарно-техническим оборудованием, бензопилой и шанцевым инструментом, а также 5 комплектами ранцевых огнетушителей Ермак емкостью 18 литров. Гидропульт выдает компактную струю 8 метров и распыленную 3,5 метра.

С помощью "Фермера" спасатели могут добраться в труднодоступную местность, техника отлично справляется с тушением сухой растительности.

Вездеход "Вея" предназначен для перевозки 8 пожарных с оборудованием. На твердом покрытии "Вея" развивает скорость до 50 км/ч.