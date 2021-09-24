В Вологде разыскивают водителя Лады, остановившего большегруз-нарушитель

Стоп-кадр baza.net

В Вологде разыскивают водителя "Лады Калины", который смог остановить большегруз. На перекрестке улицы Гагарина и Окружного шоссе грузовик DAF наехал на опору, повредив ее. Постояв некоторое время, водитель решил уехать. Но не тут-то было! Грузовик обогнала "Лада Калина" и перегородила ему дорогу.

Все произошедшее попало на камеры наблюдения. Baza.net пишет: "Мы считаем что водитель на "Калине" — герой дня! Он перегородил своим автомобилем грузовик DAF, водитель которого по неподтвержденной информации, был с признаками опьянения. Не известно, что мог бы устроить на дороге этот "автоджентельмен", который даже столб не смог разглядеть".

За мужество и самоотверженность компания намерена сделать подарок герою и просит связаться с ними.

Участники чата высоко оценили поступок - водитель рисковал не только автомобилем, но и собой. Наташа Герасимова, например, пишет: "Молодец водитель. Вот точно у него не «хата с краю». Заслуживает уважения!!!"

Пока водитель-герой не откликнулся.