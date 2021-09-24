Губернатор Вологодской области пригрозил введением обязательной вакцинации

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников во время прямого эфира "Поокаем в сети" 23 сентября заявил, что регион готов к введению обязательной вакцинации от COVID-19. По мнению властей, отдельные категории граждан можно начать прививать принудительно, если 4 волна заболеваемости выйдет из-под контроля.

Глава считает, что такие решительные меры помогут достигнуть коллективного иммунитета и спасти множество жизней. Пока вакцинация от коронавируса все еще носит рекомендательный характер - все держится на сознательности вологжан. Более пяти десятков регионов уже ввели обязательную вакцинацию граждан, которые работают в местах массового скопления людей.

На данный момент в Вологодской области можно привиться в 145 пунктах, вакцины достаточно. Сам Губернатор в начале года укололся Спутником V, а через некоторое время помог иммунитету Спутником Лайт. Все неприятные ощущения, которые он и его семья испытывала - это небольшая температура и неприятные ощущения в плече: "Сейчас уровень антител большой, я спокойно работаю, хоть и в маске, посещаю районы, города".

Глава возмутился, что россияне так негативно относятся к вакцинации, которая может спасти им жизнь: "Вся Европа, Америка, Канада, азиатские страны давно все привили от 80% до 95% населения, а там нет такой высокой смертности, как в Российской Федерации. Мы по доле вакцинированного населения занимаем 86-е место среди 180 стран мира. Как вы думаете, с кем мы делим это место? С Лаосом, Парагваем, Румынией, Суринамом, Перу и Тунисом".