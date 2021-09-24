В Череповце ночью горели припаркованные машины

Фото: Город Че, ВКонтакте

23 сентября ночью в Череповце сгорели две автомашины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 01 час 59 минут пожарным поступило сообщение о пожаре на улице Горького. Возле дома №73 горели иномарки. На место выехали две пожарные машины. Как оказалось, горел «Киа Селтос», 2019 года выпуска и «Дэу Матиз», 2006 года выпуска.

У КИА выгорел моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля и передние колеса. У Матиза пострадало лакокрасочное покрытие а/м «Дэу Матиз» по всей площади. У рядом стоящего л/а «Киа Рио» лакокрасочное покрытие заднего бампера, оплавлена задняя правая фара. Причина ЧП устанавливается.