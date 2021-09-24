Под Череповцом яхта столкнулась с сухогрузом

Моторка врезалась в сухогруз. О ЧП, которое произошло в Вологодской области, сообщает МЧС Вологодской области.

23 сентября около 19 часов вечера в районе Череповца, а если точнее - на 535 км Волго-Балтийского водного пути, на реке Шексна, маломерная моторная яхта «Колибри» задела сухогруз «Волго-Дон 177».

Пострадавших нет. Что касается транспортный средств, сухогруз повреждений не получил. Однако сейчас сухогруз находится на Рыбинском водохранилище около острова Каргач в ожидании осмотра. У яхты от удара сломалась мачта.