В Вологде водитель нарушил правила, пострадала двухлетняя пассажирка

Иномарки столкнулись, пострадал ребенок. Фото: ГИБДД, г.Вологда.

В Вологде 23 сентября на улице города в ДТП пострадал ребенок. ЧП случилось на улице Чернышевского, возле дома №29, около 19 часов. В группе baza.net появились фотографии этого ДТП.

Как стало известно, 48-летний мужчина за рулем «Греат Волл» двигался на запрещающий сигнал светофора. Он ехал по улице Чернышевского со стороны улицы Некрасова и начал поворот на улицу Комсомольскую. Он не предоставил преимущество другой иномарке и врезался в «Мицубиси ASX» под управлением 33-летнего водителя.

Пострадала маленькая пассажирка "Греат Вол" - двухлетняя девочка. На место прибыли медики, малышка госпитализирована.