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Общество23 сентября 2021 21:31

Угрожающие вологодским школам практически найдены: провокации шли из других регионов

Губернатор Вологодской области заявил, что школы безопасны
Евдокия САХАРОВА
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В прямом эфире традиционной передачи «Поокаем в сети» губернатор Вологодской области ответил на вопросы об угрозах школьникам, которые публиковались в телеграм-канале. Олег Кувшинников заявил, что провокаторы практически найдены, а образовательные учреждения безопасны - детям ничего не угрожает.

Напомним, неизвестные пугали родителей и школьников массовым расстрелом в гимназии №2 города Вологды 23 сентября. Губернатор рассказал, что ФСБ и УМВД ведется работа по выявлению злоумышленникам: "Это молодые люди, которые решили «хайпануть», получить кайф от того, что внесут хаос и неразбериху в образовательный процесс в некоторых муниципалитетах. Самое интересное – мы этих людей практически вычислили. Они не в Вологодской области. Это провокаторы. Мы их обязательно найдем".

После трагедии в Перми, во всех учреждениях образования прошли проверки, в том числе и детсадах, вузах, техникумах. Тестировали тревожные кнопки, работу сигнализации, охраны, с детьми и сотрудниками провели беседы. Мэр Вологды лично проверил готовность школ.