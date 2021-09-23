Вторая модельная библиотека может появиться в Вологде

Библиотеку в Молочном отформатируют. Cultura.ru

Еще одна модельная библиотека должна появиться в Вологде. На разработку проекта оформление дизайн-проекта будет выделено 400 тысяч рублей.

Такое решение было принято на сессии Вологодской городской Думы, которая прошла 23 сентября. Модельная библиотека появится в Молочном - на базе библиотеки №4, что находится на улице Мира, сообщает пресс-служба гордумы.

На осуществление проекта деньги будут изыскивать в Министерстве культуры. Вот что сказал Глава Вологды Юрий Сапожников: «В дальнейшем планируется подать заявку в Министерство культуры на предоставление федерального софинансирования в рамках нацпроекта «Культура». Если заявка будет рассмотрена положительно – это будет вторая такая библиотека в городе. Первая уже работает на Пролетарской, 73».

Библиотека на улице Пролетарской была открыта в конце 2019 года в городской библиотеке № 6, финансирование производилось благодаря нацпроекту «Культура». Стильная, современная библиотека такого формата стала первой в Вологодской области.