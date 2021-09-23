В Вологде отремонтируют ледовую дорожку на Локомотиве в октябре

Фото: Каток "Локомотив" ВКонтакте

Ремонт ледовой дорожки на стадионе "Локомотив" завершат к началу сезона - в октябре. Для этого городские депутаты предусмотрели дополнительные средства на содержание ледовой дорожки на стадионе «Локомотив», а именно - на заливку хладагента. Вопрос рассмотрели депутаты на сессии Вологодской городской Думы, которая прошла 23 сентября. На ней был внесен ряд изменений в городской бюджет.

Глава Вологды Юрий Сапожников пояснил необходимость принятия мер: «Родители воспитанников школы Николая Гуляева с вопросом по ремонту обращались и ко мне и к Мэру Сергею Воропанову. Шесть представителей школы входят в сборную России и имеют все шансы представлять Вологду и нашу страну на Олимпийских играх, поэтому мы должны поддержать ребят!»

Конькобежный спорт в Вологде имеет давние традиции. Вологжанин Николай Гуляев стал Олимпийским чемпионом. Сейчас в Спортивной школе олимпийского резерва по конькобежному спорту Николая Гуляева занимается более 250 человек.

Как прозвучало на сессии, ремонт продолжается, в октябре он должен завершиться, и, если будет позволять погода, в ноябре спортсмены смогут приступать к тренировкам, сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы.

Напомним, ледовая дорожка на стадионе «Локомотив» была открыта в 2012 году. Она позволяет спортсменам заниматься на открытой ледяной арене вплоть до оттепели. Однако в 2017 году произошел излом бетонной плиты. Какое-то время ледовую дорожку удавалось поддерживать в рабочем состоянии. Но в 2021 году из-за крайне низких температур плита треснула и объект закрыли раньше времени, что негативно сказалось на графике тренировок.