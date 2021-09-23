Опубликованы схемы движения 25 и 26 сентября: в Череповце пройдут забеги

В Череповце в субботу, 25 сентября, пройдет полумарафон INDUSTRIAL RACE 2021. А в воскресенье, 26 сентября, всероссийский забег «Кросс нации – 2021». Мэрия города опубликовала схемы движения транспорта в эти дни - некоторые улицы перекроют.

Участники INDUSTRIAL RACE побегут по улице Мира и территории металлургического комбината, поэтому с 8 утра до трех часов дня перекроют движение по улице Мира от Бардина до Устюженской. Кроме того, изменятся маршруты автобусов №№ 6, 8, 12, 27, 25, 37, 38.

Бегуны «Кросса нации» промчатся по улице Ленина от Сталеваров до Ломоносова, улице Ломоносова, по проспекту Строителей и бульвару Доменщиков. Проезд на этих участках будет запрещен с 10 утра до 4 часов вечера. Автобусы№№ 1, 2, 6, 8, 25, 27, 37 немного изменят свой маршрут. Со схемами можно ознакомиться ниже.