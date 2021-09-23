Череповчане передали осужденному другу бисквит с наркотиками

В Шекснинский районный суд поступило уголовное дело о передаче наркотического средства осужденному исправительной колонии. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Отбывающий наказание в ФКУ ИК-17 попросил по телефону свою сестру приобрести для него наркотики. Та обратилась за помощью к своему сожителю, который купил и спрятал запрещенные вещества в начинку бисквитного рулета. Угощение передали матери другого осужденного, которая не знала о преступном умысле.

В итоге, сотрудники исправительной колонии обнаружили и изъяли наркотики в помещении для передач. Уголовное дело передано судье для принятия решения вопроса о назначении судебного заседания.