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Происшествия23 сентября 2021 17:43

Вологодская пенсионерка без водительских прав гнала по трассе в пьяном виде

На женщину возбудили уголовное дело, а также выписали крупный штраф
Евдокия САХАРОВА
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65-летнюю жительницу Вологды остановили на трассе - лишенная водительских прав за пьяную езду женщина вновь поехала в магазин подшофе. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области

В Вытегорском районе мировой судья назначил вологжанке штраф на 30 тысяч рублей за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами.

9 сентября в три часа дня на 320 км автодороги А-119 нетрезвую даму за рулем Hyundai Creta остановили сотрудники ДПС. Это произошло через два дня после того, как ее лишили прав - за пьяную езду у магазина в Вытегре. Женщина пояснила, что летом живет в частном доме в Вытегорском районе.

За повторное пьяное вождение возбуждено уголовное дело.