В Череповце опознали упавшего с Октябрьского моста — это 20-летний юноша

Фото ВК "Новости Вологодской области"

В Череповце 23 сентября на опоре Октябрьского моста прохожие заметили тело человека. Бетон был забрызган кровью... Личность погибшего удалось установить – это 20-летний местный житель. Юноша упал с моста, его тело обезображено.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминальный характер. На данный момент уточняются детали трагедии, назначена следственная проверка.

На место ЧП выехали спасатели и правоохранители.