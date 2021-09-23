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Происшествия23 сентября 2021 16:53

В Череповце опознали упавшего с Октябрьского моста — это 20-летний юноша

Правоохранители утверждают, что его смерть не несла насильственный характер
Евдокия САХАРОВА
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Фото ВК "Новости Вологодской области"

Фото ВК "Новости Вологодской области"

В Череповце 23 сентября на опоре Октябрьского моста прохожие заметили тело человека. Бетон был забрызган кровью... Личность погибшего удалось установить – это 20-летний местный житель. Юноша упал с моста, его тело обезображено.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминальный характер. На данный момент уточняются детали трагедии, назначена следственная проверка.

На место ЧП выехали спасатели и правоохранители.