Федеральный бюджет даст Вологодской области кредит 4,3 млрд рублей

Правительство России одобрило Вологодской области 4,3 миллиарда рублей бюджетных кредитов.

Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной комиссии по региональному развитию. В частности, на заседании были утверждены заявки 10 субъектов для софинансирования региональных проектов по развитию инфраструктуры. Деньги региональное правительство попросило на строительство школы, трех детских садов, а также дорожное строительство и обновление общественного транспорта.

В частности, на Вологодчине будет построены школа на 1224 места и три детских сада, власти намерены вложить деньги в развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, а также приобретение подвижного состава общественного городского транспорта для Вологды и приобрести автобусы для обеспечения доставки сотрудников в индустриальный парк Череповца, сообщает портал Город Во.