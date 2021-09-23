Губернатор Олег Кувшинников поздравил вологжан с 84-летием Вологодчины

Фото со страницы губернатора

Губернатор Олег Кувшинников поздравил вологжан в соцсетях с Днем рождения Вологодской области - региону исполняется 84 года. Официальной датой образования в современных границах называют 23 сентября 1937 года. Кувшинников пожелал родной области становиться все краше.

Глава заявил, что в первую очередь Вологодская область знаменита людьми: "Конев, Ильюшин, Можайский, Батюшков, Рубцов, Белов, Яшин… Перечислять можно бесконечно, вклад жителей в развитие и процветание региона невозможно переоценить".

Кроме того, истинным богатством и гордостью региона чиновник назвал историю: Вологодский кремль, Кирилло-Белозерская крепость, Ферапонтов монастырь, Опоки, пейзажи Тотьмы, Вытегры, Белозерска и других мест.

Олег Кувшинников вспомнил и про вкусы детства: "Кирилловский лимонад, сокольская сгущёнка, тарногское масло на кусок хлеба, наша областная молочная продукция. Все это ассоциируется с теплом и уютом родного дома".