В Череповце появилась обширная парковка у областной больницы

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Мэр Череповца Вадим Германов рассказал об открытии новой муниципальной парковки. Парковочная площадка у Вологодской областной больницы позволит череповчанам перестать искать свободное местечко вдоль улицы Данилова. По словам чиновника, когда автолюбители не находили себе стоянку, то бросали машины где придется.

Круглосуточная бесплатная парковка в Череповце рассчитана на 120 машин. Есть разметка, освещение, раздельные въезд и выезд. Теперь найти место под автомобиль станет проще. Вадим Германов отметил: "Главное, чтобы водители уважали друг друга и не нарушали правила дорожного движения".

Помимо того, дополнительную парковку на 75 мест достраивают у детской областной больницы № 2 на улице Командарма Белова.