В Соколе появился арт-объект «Банка сгущенки»

Фото: cultinfo.ru

В Соколе участники военно-патриотического клуба «Юнармеец», ученики школы №1, расписали кирпичное цилиндрическое здание - теперь это арт-объект «Банка сгущенки». Школьникам помогал вологодский художник Олег Иванов. В росписи использовали классические для сокольского бренда сгущенки цвета: белый, синий, голубой, а также добавили зеленый - с флага Сокольского района.

Ранее в этом здании было подсобное помещение для обслуживания деятельности городского фонтана. Теперь вокруг установили подсветку, а скоро и выровняют прилегающую площадку.

Фото: cultinfo.ru

Открытие арт-объекта приурочили к 90-летнему юбилею города, который будет праздноваться в марте 2022 года. На рисунке можно заметить символы и значимые объекты Сокола, портреты земляков.

Среди знаменитостей - Герой Советского Союза Вячеслав Заседателев, Олег Лощилов - известный краевед, председатель исполкома Сокольского горсовета, композитор Валерий Гаврилин, заслуженный врач РСФСР Альберт Волков. На граффити изобразили также и Сокольский лесопромышленный техникум, автомобильный мост имени Михаила Зародова, Сокольский ЦБК и, конечно, Сухонский молочный комбинат.