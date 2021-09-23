В Вологодской области всплеск заболеваемости COVID-19

В Вологодской области повысилась заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 23 сентября за минувшие сутки зарегистрировано 244 заболевших COVID-19, 4 вологжанина не перенесли болезнь. 227 человек выписали с больничного. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф. Напомним, последние 2,5 месяца Вологодчина находилась на плато по заболеваемости, а сейчас обнаружен всплеск.

На сегодняшний день Вологодчина занимает 24 место в России по распространению коронавируса. В Вологде на лечении в моногоспитале 571 пациент, 50 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр областной столицы. Во всех пунктах вакцинации можно сделать прививку однокомпонентной и двухкомпонентной вакциной.

Как заявил мэр Череповца, в городе резко увеличилось количество коронавирусных пациентов, за минувшие сутки на 85 - это абсолютный рекорд за последние несколько месяцев. В череповецких моногоспиталях на лечении находятся 600 человек. Коек - 800. При усугублении ситуации, коронавирусным пациентам выделят еще больше коек, что негативно скажется на оказание плановой помощи пациентам с другими заболеваниями. Вологжанам чиновники советуют вакцинироваться.

Ограничительные меры

Пункты вакцинации в Череповце