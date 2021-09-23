Череповчане смогут стирать портки в бане

Фото со страницы мэра

В Череповце предприятие «Банно-прачечное хозяйство» начало предоставлять услуги по стирке белья частным лицам, а не только фирмам и детсадам. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в соцсетях. Муниципальная прачечная открыла свои двери для всех желающих на улице Милютина, дом 1.

Мэр заявил, что "город возвращается в сферу, которую покинул 10 лет назад". В прачечной установлены новые стиральные и сушильные машины, а также гладильные системы. По данным сити-менеджера, с возвращением муниципальной прачечной детсады тратить меньше денег на стирку, по сравнению с использованием услуг частных фирм. Качество работы стало выше.

Прачечная принимает помимо одежды и постельного даже пледы и одеяла. Белье вернут поглаженным и сложенным. Вадим Германов отметил: "Если вы заметили, что ваша жена каждый вечер гладит не вас, а ваши рубашки, то это отличная возможность избавить ее от части домашних забот".