Депутат Вологодской городской Думы оказался под следствием и подал в отставку

Фото: Вологодская Городская дума

Депутат Вологодской городской Думы Владимир Корытин подал в отставку. Коллеги приняли его решение в четверг, 23 сентября, на сессии городского парламента. Вологжанин прислал заявление о досрочном сложении полномочий 20 сентября.

Владимир Корытин объяснил свой выбор проблемами со здоровьем и сомнительной ситуацией с мошенничеством: «Я принял решение, исходя из своего состояния здоровья. Сказалась неоднозначная ситуация, связанная с привлечением меня к уголовной ответственности. Учитывая все складывающиеся сейчас обстоятельства, я принял решение сложить полномочия депутата, чтобы не подводить своих избирателей, это было бы нечестно по отношению к ним. В такой ситуации я не имею полноценной возможности помогать людям».

Напомним, Владимира Корытина подозревают в покушении на мошенничество. Как считает следствие, в апреле прошлого года он якобы предложил местному предпринимателю прекратить уголовное преследование, т.к. имеет связи в полиции (на руководителя вологодской фирмы было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного вреда). Депутат просил за свою работу 1 млн рублей, а силовикам - еще 14 млн. Следователи считают, что все 15 млн мужчина планировал оставить себе.

Вину Корытин не признал. Напомним, он был избран депутатом Вологодской городской Думы 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов, а также входил в состав различных комитетов. Был замом председателя вологодской Гордумы.