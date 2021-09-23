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Происшествия23 сентября 2021 13:27

В Череповце упавший мужчина забрызгал кровью опору Октябрьского моста

Его личность пытаются установить, однако визуально сложно определить даже примерный возраст
Евдокия САХАРОВА
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Фото ВК "Новости Вологодской области"

Фото ВК "Новости Вологодской области"

В Череповце на опоре Октябрьского моста - примерно на середине сооружения - прохожий заметил тело человека и вызвал спасателей. Об этом сообщил директор МБУ „Спасательная служба“ Дмитрий Санакоев. Кровь забрызгала бетон.

На месте ЧП работают правоохранители. Специалисты пытаются установить личность погибшего, однако на первый взгляд сложно даже понять возраст мужчины. Судя по всему, он упал с высоты. Причины трагедии выясняются. Обращений о прыжке с Октябрьского моста в спецслужбы города не поступало.