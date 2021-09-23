В Соколе полицейские вытащили из горящего дома пятилетнюю девочку и ее котенка

Андрей Кульчицкий и Денис Котомин Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Соколе майоры полиции спасли из огня девочку 2016 года рождения, которая держала на руках котенка. Пожар произошел еще 10 сентября, но о героических действиях правоохранителей стало известно только сейчас. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России.

Около 10 часов вечера на улице Рабочей вспыхнул частный дом. Полицейские Андрей Кульчицкий и Денис Котомин заметили огонь и клубы дыма и поспешили на помощь. Участок был окружен железным забором, а калитка - закрыта. Ее пришлось выдавить, чтобы пройти на частную территорию.

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В дверях дома была женщина с серьезными ожогами, рядом - обожженный мужчина... В комнате оставалась пятилетняя девочка. Денис зашел в горящее помещение и вынес на руках малышку, сжимающую котенка.

Пострадавших доставили в больницу, ребенок не пострадал, а кот лишь опалил усы - его на время приютили соседи. А вот взрослые получили ожоги 1-2 степени - их госпитализировали. Стражи правопорядка также пытались тушить дом вместе с соседом еще до приезда пожарных.

Как выяснилось позже, возгорание возникло в большой комнате около дивана. Причина - неосторожное обращение с огнем.