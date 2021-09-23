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Экономика23 сентября 2021 11:20

Цена за бойкое место в Череповце на аукционе выросла в 12 раз

Птичий рынок будут арендовать за 5 миллионов в год
Иван Чухнин
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Все павильоны Птичьего рынка были снесены еще весной. Фото:cherinfo.ru

Все павильоны Птичьего рынка были снесены еще весной. Фото:cherinfo.ru

Не поскупился: "Северный градус" выиграл аукцион на аренду участка Птичьего рынка в Череповце. Это 14 соток муниципальной земли.

Аукцион состоялся 21 сентября. Начальная цена составляла 457 тысяч, однако на аукцион поступило 9 заявок. Так что цена взлетела в 12 раз и составила 5,129 миллиона рублей в год.

Владелец сети магазинов «Северный градус» будет платить такую сумму за аренду, пока не возведет новый объект. После чего он может приватизировать участок.

Территория бывшего Птичьего рынка предназначена для общественно-деловой застройки. Здесь разрешено возводить торговое или офисное здание.

Пока арендаторы заявили о намерении построить на бойком месте торговое здание, сообщает официальный сайт Череповца.