Вологодский полицейский искал грибы, а нашел заблудившуюся женщину

Благодарные супруги направили письмо генерал-майору В.Пестереву. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Начальник верховажской полиции вывел из леса людей. В Вологодской области полицейский подполковник искал грибы, а нашел заблудившуюся женщину. На имя начальника УМВД России по Вологодской области генерал-майора полиции Виктора Пестерева поступило благодарственное письмо в адрес подполковника полиции начальнику МО МВД России «Верховажский» Сергея Федосеева, сообщает пресс-служба УМВД области.

5 сентября семейная пара собирала грибы возле деревни Климушино Верховажского района. Вскоре женщина поняла, что заблудилась, а супруг не откликается. Более трех часов она плутала по лесу. Положение усложнялось тем, что мобильная связь не работала. Но неожиданно в лесу ей встретился грибник. Он и помог женщине, которую, как выяснилось, уже искали муж и друзья.

Как выяснилось, грибник - начальник территориального МО МВД.

«Несколько часов мы ездили на его машине в поисках моего мужа. Федосеев С.В. помог встретиться с мужем и друзьями, которые приехали меня искать. Говорят, мир не без добрых людей. Я убедилась в правоте этих простых и искренних слов. Благодарю Сергея Викторовича Федосеева за помощь и поддержку, отзывчивость и участие, доброе сердце и милосердную душу» - пишет благодарная женщина.