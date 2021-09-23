Из-за скутера сгорели дровяники на западе Вологодской области

От скутера осталась кучка лома. Фото: МЧС.

Из-за неисправного скутера сгорели дровяники. ЧП случилось 22 сентября около 10 часов утра на улице Лесной в селе Борисово-Судское Бабаевского района. Три постройки площадью 19 квадратных метров уничтожены огнем. Кроме дров, личных вещей сгорел находящийся в одной из хозпостроек скутер «ACTION». Пожарные называют причину ЧП: неисправность электрооборудования скутера. На пожар выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба МЧС.