В Вологде горела квартира в многоэтажке

Опасный пожар произошел 22 сентября в 10-этажном доме в Вологде. ЧП произошло на Старом шоссе. Сигнал пожарным поступил около половины восьмого вечера. Горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже многоквартирного дома на Старом шоссе, 4 «а». На место выехало несколько нарядов. Пожар был оперативно потушен. Как оказалось, выгорела комната, загорелся диван, повреждена мебель. Квартира закопчена по всей площади.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, из-за задымления людей, в том числе детей, стали экстренно эвакуировать. Пятеро человек во время пожара были выведены пожарниками на улицу, еще семеро спаслись самостоятельно.

Причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.