Молодой человек демонтировал железную дорогу на станции Харовская

Молодой человек решил улучшить благосостояние за счет железной дороги. 20-летний злоумышленник собирал лом - демонтировал с железнодорожных путей подкладки в районе станции Харовская, используя нехитрый инструмент – лапу.

Всего он сдал более 800 деталей. Часть украденного он уже сдал на металлолом, часть деталей припрятал. Однако его вычислили и задержали.

Ущерб РЖД оценен в 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает Вологодская транспортная полиция.