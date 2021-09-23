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Общество23 сентября 2021 9:07

Молодой человек демонтировал железную дорогу на станции Харовская

Детали он сдавал в металлолом
Иван Чухнин
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Молодой человек решил улучшить благосостояние за счет железной дороги. 20-летний злоумышленник собирал лом - демонтировал с железнодорожных путей подкладки в районе станции Харовская, используя нехитрый инструмент – лапу.

Всего он сдал более 800 деталей. Часть украденного он уже сдал на металлолом, часть деталей припрятал. Однако его вычислили и задержали.

Ущерб РЖД оценен в 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает Вологодская транспортная полиция.