Череповчанину удалось отсудить 60 тысяч рублей у УК за потоп в квартире

В Череповце местный житель подал в суд на управляющую компанию за потоп в квартире. В мае 2020 года жилплощадь череповчанина затопило из-за засора кухонного канализационного стояка. Мужчине пришлось потратить более 35 тысяч рублей на устранение последствий инцидента. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавший счел, что вина лежит на МУП г. Череповца «Теплоэнергия», именно эта компания осуществляет управление многоквартирным домом. УК не согласилась с размером ущерба и отказалась выплачивать череповчанину деньги. Тогда он обратился с иском о защите прав потребителя к мировому судье и победил: в его пользу взыскали возмещение материального ущерба, неустойку, расходы на проведение экспертизы, компенсацию морального вреда. Кроме того на компанию наложили штраф.

«Теплоэнергия» оспорила это решение в Череповецком городском суде, заявив, что заявленные убытки не относятся к расходам по устранению недостатков оказанной услуги - неустойку нужно отменить. Суд согласился по причине того, что требование о возмещении причиненного заливом квартиры ущерба закон не относит к отдельным требованиям потребителя, которые подлежат удовлетворению исполнителем в десятидневный срок. Ответственность исполнителя в виде уплаты неустойки за нарушение сроков их удовлетворения закон не предусматривает.

В результате решение мирового судьи было отменено, а с МУП г. Череповца «Теплоэнергия» в пострадавшего взыскали только материальный ущерб 35 677 рублей, расходы на проведение экспертизы 5000 рублей, компенсацию морального вреда 1000 рублей и штраф 18 338 рублей 50 копеек, всего – 60 015 рублей 50 копеек.

Решение вступило в законную силу.