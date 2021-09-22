Вологжанин убил топориком собутыльника и выбросил труп на свалку

Тут обнаружен труп Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Вологодский районный суд рассмотрел дело об убийстве вологжанина, произошедшем вечером 17 мая в поселке Фетинино Вологодского района. 58-летний местный житель "элегантно" избавился от возникшего в доме трупа: вывез улики на свалку за забором и прикрыл ветками. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодчины. Трехнедельный труп обнаружил дачник: тело выглядывало из кучи по пояс и сильно пахло...

Как выяснил суд и следствие, с собутыльником убийца был знаком лишь два дня и знал о нем только имя. Мужчины выпили 2 бутылки водки, когда знакомец заявил, что чувствует себя нехорошо - до дома не дойдет. Хозяева постелили ему на веранде и укрыли курткой. Когда стемнело, то хозяин заволновался - ведь гостя уже ждут домашние, волнуются за него. Он попытался разбудить мужчину, но тот ответил агрессией и матом, даже ударил поленом по ноге.

Хозяин такого отношения не снес, поэтому взял в кладовке топор и порубил 37-летнего обидчика. Потом пошел к сожительнице и признался в содеянном. Женщине произошедшее очень сильно не понравилось: она начала ругаться. Тогда убийца припрятал труп во дворе в траве, но его сожительница и это место не оценила. Ночью мужчина погрузил тело в прицеп мотоблока и вывез за дом, где свалка у дачников, приворошил ветками. Идти в полицию побоялся...

Через две недели решил уехать в Вологду. Когда знакомый сообщил, что его ищут, то сам пошел сдаваться правоохранителям. Суд назначил мужчине 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.