За пьяную езду на мотоблоке вологжанин получил 10 суток ареста

Пример крупного мотоблока с прицепом Фото: ru.wikipedia.org

Жителя Кадуйского района Вологодской области осудили за пьяную езду. Пенсионер проведет 10 суток под арестом за то, что поехал в магазин на мотоблоке без прав, в нетрезвом виде и без госномеров. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодчины.

Мужчину остановили сотрудники полиции 8 августа у дома № 5 на Центральной улице в селе Никольское. На заседании подсудимый рассказал, что действительно был пьян и направлялся за продуктами в торговую точку в 1,5 км от дома. Однако не считает мотоблок транспортным средством, поэтому и водительских прав у пенсионера не было.

Суд с его мнением не согласился. Мировой судья по судебному участку №48 заявил, что под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем. А этот термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины. Кадуйский районный суд при обжаловании оставил решение без изменения. Мужчине придется провести больше недели под административным арестом.

В соцсетях разгорелись жаркие споры. Вологжане утверждают, что судья просто подменил понятия. Сергей Секретарев пояснил свое мнение: "Мотоблок не предназначен для перевозки по дорогам людей. Он предназначен для выполнения работ в индивидуальном хозяйстве. И с точки зрения закона, он является не транспортным средством, а средством индивидуальной механизации. А то что им управлял оператор, не может быть сформулировано, как перевозка. Ведь иначе такие же требования будут распространяться на мотокосы и бензопилы".

Кроме того, мотоблоки и их прицепы не подлежат обязательной государственной регистрации, однако ездить без прав А1, а также световозвращающих элементов и ходовых огней, по дорогам общего пользования на них запрещено.