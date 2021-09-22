В Череповце достроили улицу Горького от улицы Данилова до реки

Фото со страницы мэра Череповца

В Череповце окончено строительство улицы Горького. Об этом сообщил мэр Вадим Германов в соцсетях. На улице на участке от Данилова до реки Шексны заменили сети, сделали тротуары и освещение, а ближе к водоему установили пандусы и разворотную площадку к набережной. На эти цели потратили 146 миллионов рублей. Работы должны были быть закончены еще в марте.

Фото со страницы мэра Череповца

Кроме того, на месте установлены как дорожные знаки, так и бетонные заграждения, чтобы как-то ограничить порывы любителей быстрой езды по хорошему асфальту, и они не вылетали в реку.

Мэр объяснил местным жителям, почему вместо этого не построили улицу Краснодонцев: "Улица Горького построена на деньги, которые выделили по федеральной программе «Русские берега». Эти средства бюджет страны направляет только на реализацию проектов, связанных с развитием прибрежных зон. Другими словами, взять эти деньги для одного участка, а отремонтировать другой — нельзя. Выбор простой: либо строить Горького, либо оставить потомкам полуразвалившуюся дорогу, выходящую на новую набережную".

Улица сомкнулась с набережной - ранее инвестор был готов построить там гостиницу.