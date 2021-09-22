В Вологде фонтан за 100 миллионов появится у ЦУМа

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В Вологде с 8 по 22 сентября проходило онлайн-голосование: вологжане решали, где разместить новый фонтан за 100 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

На выбор давалось две площадки - у ЦУМа и в сквере на проспекте Победы. В итоге, с разницей в 8 сотен голосов победил вариант у магазинов. Хотя долгое время впереди шел сквер и только в последние дни внезапно начал проигрывать.

Мэр Вологды отметил, что пространство у ЦУМа позволит вологжанам более комфортно совершать покупки. Организаторы уточнили, что при модерации были исключены голоса, отправленные с одного компьютера.

Архитекторы Лаборатории городской среды приступили к проектированию концепции общественного пространства: прилегающую территорию тоже благоустроят, приняв замечания от местных жителей. Строительство начнется весной 2022 года. Фонтан украсит областную столицу к 875-летнему юбилею уже в следующем году.

Вологжане, проголосовавшие за сквер, заметили, что фонтан у ЦУМа скорее подарок бизнесу, чем жителям. Все-таки рядом торговые центры и банки, почему предприниматели не раскошелились на благоустройство территории? Кроме того, там только недавно положили дорогую плитку... А с плюсами выбранного варианта можно познакомиться в нашей статье.