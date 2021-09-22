Нетрезвый вологжанин кутил в Череповце: ограбил автомат с игрушками на тысячи

Вологжанин активно выпивал Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце произошло хищение денежных средств из автомата с игрушками в одном из магазинов на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Правоохранители изучили видеозаписи с камер и составили ориентировку на молодого человека.

Судя по видео, мужчина сначала наклонял автомат, чтобы достать игрушки, но в результате повредил замочек. Из автомата выпала колба с деньгами. Вор радостно забрал 3800 рублей и скрылся. Полицейским удалось установить личность подозреваемого - им оказался 21-летний житель Вологды.

Чтобы задержать мужчину, правоохранителям пришлось выезжать в служебную командировку. Злоумышленника увезли обратно в город металлургов для разбирательств. Задержанный пояснил, что был сильно пьян и не помнил тот день - даже то, как приехал из другого города. На утро он нашел у себя в карманах бумажные деньги. Процесс обмена монет на наличность выпал из его памяти.

Теперь мужчине за бурно проведенный вечер грозит 4 года лишения свободы по статье "Грабеж".