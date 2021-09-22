25 сентября в Вологде ограничат движение из-за забега

В Вологде 25 сентября пройдет всероссийский забег "Кросс нации". Спортсмены стартуют в 9 утра с площади Революции: они пробегут по центральным улицам, поэтому движение транспорта ограничат.

В центре областной столицы в субботу до часа дня изменится движение автомобилей. С 7 утра до 13:00 въезд на Советский проспект (от ул. Предтеченской до ул. М. Ульяновой), площадь Возрождения, на ул. Лермонтова (от ул. Орлова до ул. Предтеченской), улицы Пушкинская (от ул. Лермонтова до ул. Ленина), Ленина (от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской и от ул. Галкинской до ул. Зосимовской), Мира (от ул. Козленской до ул. Орлова), Марии Ульяновой (от ул. Козленской до Советского проспекта), на ул. Зосимовской (от ул. Предтеченской до Пречистенской набережной), Галкинская (от ул. Предтеченской до ул. Ленина) и на пр. Победы (от ул. Батюшкова до ул. Мира и от ул. Торговая до ул.Мира) будет закрыт. Кроме того, с 5 утра до часа дня там запрещено парковаться.

Заявку на забег можно подать до 24 сентября. В спортивном мероприятии смогут принять участие вологжане с 15 до 65 лет, необходима медицинская справка - допуск к соревнованиям. Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет при соблюдении всех санитарных мер.