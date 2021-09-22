В Череповце убирают опавшую листву "пылесосом"

Фото со страницы мэра

В Череповце городе металлургов решили избавиться от опавшей листвы с помощью вакуумно-подметальных машин, а также всасывающих измельчителей. Специалисты «Спецавтотранса» и «Водоканала» вышли на улицы: главная задача не допустить засорение ливневой канализации.

Мэр Вадим Германов отметил, что устройства помогают добраться до листвы, застрявшей в труднодоступных места, а портативные "пылесосы" перемалывают листву и мусор в специальный мешок. В первую очередь уберут дороги, тротуары, остановки и пешеходные переходы.

Фото со страницы мэра

Помимо техники, коммунальщики работают и граблями, пакуют лисья в мешки и увозят на мусоровозах. Метеорологи предвещают тепло, поэтому опадение листвы прогнозируется до конца октября.

Череповчане резонно заметили, что уборка листвы с почвы обедняет землю, выветривает ее - мусор же можно убирать прямо с ливневок. Урбанисты советуют убирать листья только у больных растений, чтобы не распространять инфекции, а также там, где листва сильно загрязнена, например, автомобильными выхлопами. В остальных случаев уборка лишает растения источника питательных веществ, покрова, который поможет перенести холода.

Листва способствует улучшению качества почв, обеспечивает питанием дождевых червей, рыхлящих почву и питающих ее кислородом.