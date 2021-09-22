Алексей Мордашов вновь стал первым в рейтинге миллиардеров

Журнал Forbs опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров.

Наибольшие доходы за 2020 год получил Алексей Мордашов, собственник "Северстали". Forbs обнародовал сумму дохода - 1,7 млрд долларов.

На втором месте - также "металлург" Владимир Лисин. Его доход чуть ниже -1,48 млрд долларов.

основной бизнес Алишера Усманова также связан с металлом. Его доходы за год - 1,43 млрд долларов.

Далее - Вагит Алекперов (1,14 млрд), Сулейман Керимов и семья (922 млн), Владимир Потанин (897 млн), Андрей Скоч (875 млн), Виктор Рашников (828 млн), Геннадий Тимченко (788 млн) и Роман Абрамович (645 млн).

Напомним, череповчанин Алексей Мордашов - владелец 77% акций, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Владелец 26% немецкой туристической компании TUI Group...