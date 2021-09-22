Новое здание МЧС в Вологодской области назовут именем Героя России Евгения Зиничева

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте

Олег Кувшинников выступил с инициативой: новому зданию МЧС, которое еще строится в Вологде, присвоить имя погибшего министра, Героя России, Евгения Зиничева. Предложение направлено главе областного ведомства Василию Балчугову. Новую пожарно-спасательную часть построят на улице Мохова. Это позволит оптимизировать время регулирования на чрезвычайные ситуации в 5 районах города, а расположение рядом с Белозерским путепроводом позволит технике быстрее выезжать на федеральные трассы.

В прошлом году именно Зиничев согласовал строительство здания.

«Строительство здания в прошлом году на нашей встрече согласовал Евгений Зиничев. Недавно, к сожалению, его не стало... У Евгения Николаевича вологодские корни — его бабушка и отец родом из Белозерского района, Вологодчину он называл малой родиной», - сказал губернатор.

Как сообщает портал 47news, бабушка министра Александра Николаевна родилась на свет в деревне Ивановское Визьменского сельского поселения Белозерского района, расположенной в километре от деревни Панево, в 1918 году. Ее сын, отец Евгения Зиничева, переехал жить в Ленинград.