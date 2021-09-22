Два детских садика в Вологде объединят

В Вологде два детских сада намерены объединить. Это инициатива Администрации города Вологды. Она вынесена на
сентябрьскую сессию Вологодской городской Думы.
Объединят детские сады №24 «Анютины глазки» и №49 «Гусельки»,
которые находятся по соседству в центре города - на улицах Чехова и Кирова.
«Речь идет о юридическом объединении этих образовательных
учреждений" - поясняют чиновники. Это должно сэкономить денежные средства, а также дать дополнительные возможности детям. Например, в детском саду №
24 есть бассейн, который могут посещать и малыши из соседнего сада. "Сотрудники образовательных учреждений после реорганизации сохранят свои рабочие места," - сообщает пресс-служба администрации города.
Окончательное решение будет принято на сессии ГорДумы.
Напомним, также в этом году в Вологде были объединены школа №22 в мкр
ГПЗ-23 и детский сад №50 в мкр Ананьино. Это позволило открыть на базе
дошкольного учреждения начальные классы и обеспечить для
первоклассников мкр Ананьино занятия рядом с домом.