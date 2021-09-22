Два детских садика в Вологде объединят

В Вологде два детских сада намерены объединить. Это инициатива Администрации города Вологды. Она вынесена на

сентябрьскую сессию Вологодской городской Думы.

Объединят детские сады №24 «Анютины глазки» и №49 «Гусельки»,

которые находятся по соседству в центре города - на улицах Чехова и Кирова.

«Речь идет о юридическом объединении этих образовательных

учреждений" - поясняют чиновники. Это должно сэкономить денежные средства, а также дать дополнительные возможности детям. Например, в детском саду №

24 есть бассейн, который могут посещать и малыши из соседнего сада. "Сотрудники образовательных учреждений после реорганизации сохранят свои рабочие места," - сообщает пресс-служба администрации города.

Окончательное решение будет принято на сессии ГорДумы.

Напомним, также в этом году в Вологде были объединены школа №22 в мкр

ГПЗ-23 и детский сад №50 в мкр Ананьино. Это позволило открыть на базе

дошкольного учреждения начальные классы и обеспечить для

первоклассников мкр Ананьино занятия рядом с домом.