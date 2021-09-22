Большой пожар произошел в Прилуках в Вологде

В Вологде произошел большой пожар. ЧП случилось из-за печей. 22 сентября в 00 часов 19 минут пожарным поступило сообщение о пожаре: горело в одноэтажном дощатом строении по адресу: улица Железнодорожная, 16 а. Огонь быстро распространился по зданию: площадь пожара составила 45 квадратных метров. Помещение охраны сгорело полностью. Огнем повреждены стены и кровля строения, пиломатериалы, лакокрасочное покрытие кузова и колеса стоящего рядом трактора МТЗ-80, сообщает пресс-служба МЧС. Причиной называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Охранник не пострадал. В ликвидации было задействовано 5 единиц техники, 14 человек личного состава.