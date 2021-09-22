Часть кладбищ в Череповце оцифровали

В Череповце оцифровали кладбища, насчитывающие более 200 тысяч захоронений. В городе металлургов с 22 сентября заработала цифровая карта кладбищ - сайт memorial35.ru .

Сейчас там размещена информация почти по 16 тысячам захоронений на кладбищах № 4 и 5, а также информация по кладбищу на Соборной горке, где похоронены знаменитые и заслуженные люди.

Чтобы найти захоронение, нужно ввести фамилию умершего или кликнув на карточку с фотографией могилы.

Постепенно информация будет дополняться, одновременно производиться корректировка сайта. Пока оцифрованы кладбища, на которых захоронения производились более системно. А полная картина появится примерно лишь через три года.

Инвентаризацией кладбищ занимается муниципальное предприятие «Спецавтотранс» - через мобильное приложение сотрудники фотографируют могилу и фиксируют ее геолокацию, а потом заносят в базу данные, сообщает официальный сайт Череповца.