Коронавирус выявлен более чем в 100 школах Вологодской области

Распространение коронавируса и ОРВИ не может не сказаться на образовательном процессе. В школах области и детских садах классы и группы выводятся на карантин и переводятся на дистанционное обучение.

Как сообщает портал «Город Во», на 21 сентября коронавирус затронул 104 школы региона. В большинстве школ областной столицы есть такие классы: в Вологде на карантине находится 80 классов в 31 школе. В Череповце — 54 класса в 22 школах.

В Соколе — 16 в трех школах, в Бабушкинском районе — 17 классов в трех школах.

Из-за ОРВИ на карантин выведены 112 классов в 24 школах. Больше всего - в Вытегорском районе: на "дистанционке" 57 классов из семи школ.

Болеют и дошкольники. Карантин по коронавирусу введен в 127 группах в 81 детском саду области, по ОРВИ — в шести группах четырех детских сад.

Хотя цифры впечатляют, в общей сложности на карантине находятся лишь 4% школьников и 2% воспитанников детских садов.