Вологодского грибника искали 4 дня и нашли мертвым

В Вологодском районе поисковая группа «Юк-Спас» нашла тело погибшего грибника. 64-летний Федор Опахин ушел 17 сентября за грибами в лес у деревни Васильевское и пропал на 4 дня. К сожалению, спасти его не успели.

В поисках пропавшего участвовали сотрудники поисково-спасательных служб, ПСО «Юк-Спас», а также «Муниципальная стража». 20 сентября на поиски вновь отправились родственники, кинолог, спасатели АСС, добровольцы: всего 10 человек, собака, 4 единицы техники. Было обследовано 10 кв.км. площади, в том числе открытая местность с воздуха. Обошли все заброшенные здания в деревне.

Мужчину нашли погибшим... Причину гибели грибника установит экспертиза, но внешних признаков насильственной смерти нет. Соблюдайте технику безопасности при походе в лес!