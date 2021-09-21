Следователи рассказали подробности ЧП на Ягорбе: погибли два рыбака

Лодку рыбаков нашли у берега. Фото СУ СК

Стали известны подробности жуткой находки: под Череповцом на реке Ягорбе обнаружены два мертвых тела. Об этом сообщала "Комсомольская правда"-Вологда. Череповецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области проводится проверка.

По данным следствия, два череповчанина 19 сентября уехали в Череповецкий район для рыбалки на реке Ягорба и погибли. Утром 20 сентября тело мужчины 1965 г.р. нашел на берегу в районе 8-го причала у СНТ «Лада» местный житель. Он и позвонил в полицию. Позже спасатели извлекли из реки тело его товарища по рыбалке - мужчины, 1961 г.р.

Сотрудники территориального следственного отдела произвели осмотр места происшествия. У берега найдена резиновая лодка, на берегу - личные вещи мужчин.

Точную причину смертей назовут судебно-медицинские экспертизы.