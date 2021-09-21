В школах Вологды проверили меры безопасности после угроз расстрела учеников

Фото со страницы мэра Вологды

Мэр Вологды прокомментировал ситуацию с пугающими сообщениями в мессенджере Телеграм и рассказал, какие меры безопасности предприняты, чтобы защитить детей вологжан. Напомним, неизвестный угрожает устроить массовый расстрел в Вологде.

21 сентября Сергей Воропанов разместил подробный пост на своей странице ВКонтакте: "Со вчерашнего вечера получил очень много вопросов от взволнованных родителей о телеграмм-канале, в котором неизвестный, вдохновившись трагичными событиями в Перми, грозится «навести порядок в одной из школ Вологды». Правоохранительные органы занимаются этом вопросом, оперативные службы работают".

Фото со страницы мэра Вологды

Выяснилось, что сейчас со школьниками проводятся дополнительные классные часы, где им подробно рассказывают, как спасти свою жизнь, если в учебное заведение зайдет "колубмайнер". Эффективность работы охранников проверяется. Кроме того, УМВД распределила патрули около образовательных учреждений. В учебных учреждениях проверили тревожные кнопки, сигнал незамедлительно поступает в Росгвардию. В последние 2 года в Вологде потратили 58 млн рублей на установку видеонаблюдения, кнопок быстрого реагирования и ограждения территории.

Пресс-служба УМВД сообщила: "Информация носит провокационный характер и направлена на привлечение внимания. Во всех школах города Вологды усилены меры безопасности. Ситуация находится на контроле."