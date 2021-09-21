Пожарный в Череповце мчался на пожар и устроил смертельное ДТП

Удар пришелся прямо на водителя иномарки.

41-летнего водителя пожарной машины осудили. Суд признал череповчанина виновным в смерти человека.

Сергей Шилов работал водителем 13 пожарной части. 31 октября 2019 года он был на смене. За рулем служебного автомобиля он ехал на пожар: горела квартира.

Как установлено, на машине был включен проблесковый маячок, работал специальный звуковой сигнал. Как сообщает пресс-служба судов, на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина произошло ДТП. По мнению следствия и суда, водитель-пожарный не убедился, что другие участники ДТП уступают ему дорогу. Пожарный автомобиль выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и протаранил легковой автомобиль Volkswagen Golf, который ехал на зеленый свет, но также с нарушением ПДД. От мощнейшего удара 31-летний водитель легковушки погиб от травм головы, пострадала пассажирка иномарки.

Суд установил, что нарушения Шиловым и погибшим водителем, в отношении которого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, требований ПДД РФ находятся в прямой причинно-следственной связи с ДТП и наступившими последствиями в виде смерти.

Пожарный в суде заявил, что перед перекрестком он притормозил и убедился, что его пропускают. Но были продемонстрированы записи с трех камер системы «Безопасный город», где видно, что спецмашина лишь незначительно снизила скорость.

В результате пожарный осужден условно, он приговорен к двум годам условного срока. Он на два года лишен прав управления транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.