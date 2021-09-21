Еще 10 вологжан погибли от коронавируса, за сутки заболели 234 человека

В Вологодской области по состоянию на 21 сентября за минувшие сутки официально зарегистрировано 234 новых случая коронавирусной инфекции, при этом 10 вологжан от COVID-19 скончались. 242 пациентов выписали с больничного. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Всего по данным статистики коронавирус не смогли побороть 1 789 вологжан. Моногоспитали Вологодской области заполнены на 93%. Губернатор поручил подготовиться к расширению коечного фонда в связи с повышением заболеваемости.

В череповецких моногоспиталях находятся 556 человек, при этом в тяжелом состоянии 104 пациента, 14 на ИВЛ, 132 – на кислородотерапии. Сейчас проходит прививочная кампания против гриппа: вакцинироваться можно уже через месяц после прививки от коронавируса.

Напомним, что фальшивый сертификат о прививке - фальшивый иммунитет. Кроме того, покупка поддельных документов и их распространение является уголовным преступлением.