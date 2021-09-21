Жители Заречья в Череповце остались без тепла и горячей воды

В Череповце два десятка домов и школа №2 остались без горячей воды и отопления. Вновь неполадки на сетях «Газпром теплоэнерго Вологда». Как сообщает департамент ЖКХ, в районе Заречья произошла утечка. Жителям улиц Олимпийской и Краснодонцев придется померзнуть.

Школьников перевели на дистанционное обучение. На данный момент ремонтные бригады уже устраняют прорыв. Возвращение тепла и горячей воды будет возможно лишь к десяти часам вечера 21 сентября.

Напомним, ранее отключения в Зашекснинском районе на несколько дней вызвали бурю возмущений горожан. Соцсети чиновников были заполнены жалобами. Комментарий череповчанки к посту мэра о вандалах "Где горячая вода, Вадик?" набрал 1385 лайков в соцсети.