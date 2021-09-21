В автобусах Череповца остановки будет объявлять москвич

В автобусах Череповца решили озвучивать остановки голосом российского радиоведущего Александра Лаврова. Об этом сообщил мэр города на своей страничке в соцсети: "Продолжаем делать лучше наш общественный транспорт. За последние два года парк городских автобусов обновился на треть, трамвайный парк впервые за 30 лет пополнили 12 новых вагонов. Планы - еще грандиознее".

Сити-менеджер отметил, что заявки на финансирование замены общественного транспорта уже поданы, поэтому есть шанс, что в 2022 году новой техники на дорогах Череповца станет еще больше. Вадим Германов заявил, что власти делают все, чтобы поездки были еще комфортнее: "Системы климат-контроля, бесплатные пересадки, новые маршруты после открытия моста через Шексну и приятный голос, объявляющий остановки".

Напомним, Александр Лавров ведущий телеканала «Спас», радиостанций «Вера» и «Мир», озвучивает аудиокниги и различные видеоролики.