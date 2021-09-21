Неизвестный угрожает стрельбой в гимназии Вологды

Родители и школьники города Вологды в смятении: в одном из телеграм-каналов с тысячью подписчиков размещаются анонимные угрозы. Создатель канала долго выбирал, в каком учебном заведении он собирается устроить массовый расстрел, но в итоге остановился на гимназии №2: «Вторая гимназия, ну ждите ребят».

Изначально то ли психически больной человек, то ли шутник, то ли мошенник заявлял, что нападение было запланировано на 25 сентября, но в последний момент изменил свое решение: «Планы немного изменились 23 числа это произойдёт». Аноним предлагает откупиться от убийства детей 100 тысячами рублей.

Обеспокоенные родители школьников прислали скриншоты чата в редакцию NewsVo: они боятся за своих детей.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом: «По данному факту информация к нам поступала. В настоящее время эта информация проверяется, работа ведётся, оперативные службы работают».

Недавно правоохранителям уже поступала информация о минировании учебного заведения, всех эвакуировали, но взрывного устройства не обнаружили.

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