Прозаик Марина Ушенина стала номинантом премии имени Корнея Чуковского

Череповчанка Марина Ушенина стала номинантом премии имени Корнея Чуковского с произведением «Станция Узловая». Конкурс проводится при поддержке ОАО "РЖД". Номинации конкурса - поэзия, проза, творчество молодых. Единственное условие - конкурсная работа должна иметь отношение к железным дорогам, их истории, к железнодорожным путешествиям, образам.

Повесть будет претендовать на победу в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет». В лонг-листе - 54 произведения. Всего на конкурс поступило около 680 заявок. Победителей номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выберут голосованием, которое пройдет с 20 октября по 5 ноября. Шорт-лист премии огласят 20 октября.